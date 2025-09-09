uma parceria com o Jornal Expresso
09/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 09-09-2025 17:00

Vitória de Santarém festejou três décadas de existência

Fotos: @demarquesfoto
O Vitória Clube de Santarém celebrou os 30 anos de existência com diversas actividades ao longo do dia 6 de Setembro.

O Vitória Clube de Santarém celebrou os 30 anos de existência com diversas actividades ao longo do dia 6 de Setembro. Segundo o clube, foram centenas e centenas de vitorianos que ao longo do dia reavivaram emoções fortes ligadas emblema fundado oficialmente em 2005, mas cujas origens oficiosas remontam a 1995, no bairro do Alto do Bexiga. Hoje com sede na zona do Sacapeito, o Vitória de Santarém orgulha-se do estatuto de segundo clube com mais atletas federados de futsal em Portugal.
Um dos momentos mais esperados passou pela realização dos jogos Vitória Legends, que reuniram na quadra muitos dos rostos masculinos e femininos do passado e do presente. A tarde ficou ainda marcada pelo saudado regresso da velha mascote oficial “Vitó”. O programa culminou na Gala Comemorativa dos 30 Anos, que juntou no Centro de Eventos e Negócios de Santarém cerca de três centenas de pessoas. Além de diversas distinções especiais e de dar a conhecer a Equipa Ideal 2005-2025, foram eleitos os melhores golos e defesas de sempre do futsal do clube desde o início da sua actividade oficial, em 2005.
Fotos: @demarquesfoto
