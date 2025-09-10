uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 10-09-2025 07:00

Hugo Ribeiro vence prova de natação de águas abertas em Viana do Castelo

Hugo Ribeiro vence prova de natação de águas abertas em Viana do Castelo
Foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nadador de Ferreira do Zêzere venceu a 10ª prova do Circuito Nacional de Águas Abertas.

O nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, Hugo Ribeiro, venceu a 10ª prova do Circuito Nacional de Águas Abertas, que decorreu em Viana do Castelo. Hugo Ribeiro somou o quinto triunfo no circuito, depois de já ter ganho a Prova do Mar, a Douro Valley, o Meeting de Águas de Goma e a Prova da Barragem da Queimadela. Em Viana do Castelo, o nadador terminou a prova de 4000 metros com o tempo de 46.06,5 minutos. Na competição, que teve lugar no rio Lima, participaram quase 200 nadadores.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar