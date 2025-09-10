Sílvia Duarte estreia-se como seleccionadora nacional de karaté adaptado nos Jogos do Mediterrâneo

Treinadora de karaté de Santarém tem feito carreira nas áreas da educação, saúde, reabilitação e desporto. Sílvia Duarte é também presidente da Associação Desportiva Scalsports e directora técnica na Escola de Karaté das Fontainhas.

Sílvia Duarte assumiu recentemente as funções de seleccionadora nacional de Kata para Pessoas com Deficiência e vai ter a sua primeira prova de fogo nos Jogos do Mediterrâneo, que vão decorrer em Guadalajara, Espanha, entre 11 e 14 de Setembro. Actualmente presidente da Associação Desportiva Scalsports, a técnica e dirigente associativa foi durante vários anos classificadora funcional de desporto adaptado.

Segundo a Associação Desportiva Scalsports, Sílvia Duarte, 38 anos, tem desenvolvido a sua carreira nas áreas da educação, saúde, reabilitação e desporto. É técnica de exercício físico na empresa municipal Viver de Santarém, terapeuta especializada em neurodesenvolvimento pediátrico no Centro Girabola, directora técnica na Escola de Karaté das Fontainhas e instrutora de Pilates no seu pequeno estúdio familiar.

Sílvia Duarte nasceu em Santarém, estudou em Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana e na Universidade Católica, tendo regressado à cidade natal, onde constituiu família e estabeleceu a sua vida profissional. É casada e tem três filhos. Desde 2009, o karaté passou a ser, para ela, não só um modo de vida e de educação, mas também uma ferramenta terapêutica e de inclusão social. Recentemente, assumiu também o cargo de coordenadora do Projeto de Karaté para Pessoas com Deficiência da Federação Nacional de Karaté de Portugal.

Para breve está no horizonte outro desafio para Sílvia Duarte, como promotora do Campeonato Nacional de Karaté Sénior, previsto para Março de 2026 na cidade de Santarém. Um evento aberto a toda a população e que pretende reforçar a visibilidade da modalidade na região.