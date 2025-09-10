uma parceria com o Jornal Expresso
10/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 10-09-2025 10:00

Torres Novas promove novo passeio de BTT

Torres Novas promove novo passeio de BTT
Foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Passeio de BTT Rota do Arrife vai decorrer no dia 20 de Setembro

A Câmara de Torres Novas vai promover, no dia 20 de Setembro, mais um passeio de BTT no concelho. O passeio Rota do Arrife tem partida marcada entre as 8h30 e as 9h30 na Rua do Vale, em Pedrógão. O percurso é considerado de dificuldade média, contando com cerca de 25km. As inscrições são gratuitas e decorrem até dia 19 de Setembro.
Com a realização dos passeios BTT, o Município de Torres Novas procura dar a conhecer o património natural e urbanística da cidade através da promoção de actividade física.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar