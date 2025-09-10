Desporto | 10-09-2025 10:00
Torres Novas promove novo passeio de BTT
Foto DR
Passeio de BTT Rota do Arrife vai decorrer no dia 20 de Setembro
A Câmara de Torres Novas vai promover, no dia 20 de Setembro, mais um passeio de BTT no concelho. O passeio Rota do Arrife tem partida marcada entre as 8h30 e as 9h30 na Rua do Vale, em Pedrógão. O percurso é considerado de dificuldade média, contando com cerca de 25km. As inscrições são gratuitas e decorrem até dia 19 de Setembro.
Com a realização dos passeios BTT, o Município de Torres Novas procura dar a conhecer o património natural e urbanística da cidade através da promoção de actividade física.
