Desporto | 12-09-2025 11:30
Samora Correia recebe Torneio de Andebol António Madaleno
O Pavilhão Gimnodesportivo de Samora Correia vai acolher, a 13 de Setembro, o Torneio de Andebol António Madaleno, organizado pelo Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC).
O Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) promove, no próximo dia 13 de Setembro, o Torneio de Andebol António Madaleno, um evento que junta equipas Sub-14 no Pavilhão Gimnodesportivo.
A competição, que contará com a participação do Lagoa AC e do Pinhal Frades, além da formação anfitriã do NASC, pretende ser mais do que um torneio desportivo. O objetivo é prestar tributo a António Madaleno, nome ligado ao desenvolvimento do andebol em Samora Correia e lembrado pela dedicação e contributo à modalidade.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar