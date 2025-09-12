Samora Correia recebe Torneio de Andebol António Madaleno

O Pavilhão Gimnodesportivo de Samora Correia vai acolher, a 13 de Setembro, o Torneio de Andebol António Madaleno, organizado pelo Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC).

O Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) promove, no próximo dia 13 de Setembro, o Torneio de Andebol António Madaleno, um evento que junta equipas Sub-14 no Pavilhão Gimnodesportivo.

A competição, que contará com a participação do Lagoa AC e do Pinhal Frades, além da formação anfitriã do NASC, pretende ser mais do que um torneio desportivo. O objetivo é prestar tributo a António Madaleno, nome ligado ao desenvolvimento do andebol em Samora Correia e lembrado pela dedicação e contributo à modalidade.