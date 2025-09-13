Coruchense Afonso Fernandes sagra-se campeão nacional de pesca e apura-se para o Mundial

Atleta do Coruche Pesca Desportiva, Afonso Fernandes venceu no final de Agosto a prova disputada na Barragem do Divor, em Arraiolos, garantindo o apuramento para a selecção nacional.

O percurso começou em Maio, em Chaves, onde conquistou um 4.º e um 2.º lugar. Já em Arraiolos, triunfou e assegurou o 3.º posto, resultados que lhe valeram o título e o passaporte para o Mundial.

Em fase de preparação, o pescador prevê treinar em Portugal e recolher informações junto de atletas franceses. Apesar do apoio da Federação, sublinha a necessidade de mais investimento na modalidade, tanto para reduzir os custos elevados como para atrair jovens praticantes.