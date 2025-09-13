uma parceria com o Jornal Expresso
13/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 13-09-2025 13:34

Rally Raid regressa ao Pego com etapa do campeonato mundial

O bp Ultimate Rally Raid Portugal regressa a Abrantes no dia 25 de Setembro com uma zona espectáculo no Pego, integrada na única etapa europeia do Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC).

A freguesia de Pego, em Abrantes, volta a ser palco de uma das zonas espectáculo do bp Ultimate Rally Raid Portugal, no próximo dia 25 de Setembro, junto à Central Termoeléctrica. O evento, organizado pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), integra o Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) e será a única etapa disputada em território europeu, entre Portugal e Espanha.
Depois da estreia em 2024, que reuniu milhares de pessoas, a prova regressa em 2025 ocupando a quarta posição do calendário mundial, onde automóveis e motos enfrentam um percurso de resistência e velocidade. Com entrada gratuita, o bp Ultimate Rally Raid Portugal decorre de 22 a 28 de Setembro, e Abrantes será um dos pontos altos da competição.

