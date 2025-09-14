3.º Raid BTT Pedro Loureiro reúne ciclistas em Rossio ao Sul do Tejo

Raid BTT Pedro Loureiro realiza-se no dia 28 de Setembro em Rossio ao Sul do Tejo, promovendo a prática do BTT em percursos naturais e em homenagem ao sócio fundador da Associação de Cicloturismo e BTT do Fojo, Pedro Loureiro.

O 3.º Raid BTT Pedro Loureiro, marcado para o dia 28 de Setembro, em Rossio ao Sul do Tejo, é organizado pela Associação de Cicloturismo e BTT do Fojo em memória do seu sócio fundador, falecido em 2022. Pedro Loureiro foi um dos principais impulsionadores do primeiro evento do clube e da promoção do BTT na região. A iniciativa insere-se no âmbito das actividades de BTT para 2025 e destina-se a todos os praticantes da modalidade, incluindo familiares, com o objectivo de dar a conhecer os trilhos das freguesias de Rossio ao Sul do Tejo, S. Miguel e das freguesias adjacentes, aliando desporto, lazer e contacto com a natureza.

O evento dispõe de várias opções de percurso, nomeadamente, a Meia Maratona de 45 km, o passeio guiado de 15 km e a Meia Maratona de 45 km para E-Bikes. A idade mínima para participar na Meia Maratona é de 14 anos, enquanto no passeio guiado não há limite de idade, sendo gratuito para menores de 14 anos. As categorias competitivas dividem-se em masculino (Juniores, Sub-23/Elite, Veteranos M30–M60) e feminino (Elite até 35 anos, Veteranas a partir de 35 anos). As inscrições estão abertas até 23 de Setembro.