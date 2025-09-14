uma parceria com o Jornal Expresso
14/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 14-09-2025 07:00

3.º Raid BTT Pedro Loureiro reúne ciclistas em Rossio ao Sul do Tejo

3.º Raid BTT Pedro Loureiro reúne ciclistas em Rossio ao Sul do Tejo
Foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Raid BTT Pedro Loureiro realiza-se no dia 28 de Setembro em Rossio ao Sul do Tejo, promovendo a prática do BTT em percursos naturais e em homenagem ao sócio fundador da Associação de Cicloturismo e BTT do Fojo, Pedro Loureiro.

O 3.º Raid BTT Pedro Loureiro, marcado para o dia 28 de Setembro, em Rossio ao Sul do Tejo, é organizado pela Associação de Cicloturismo e BTT do Fojo em memória do seu sócio fundador, falecido em 2022. Pedro Loureiro foi um dos principais impulsionadores do primeiro evento do clube e da promoção do BTT na região. A iniciativa insere-se no âmbito das actividades de BTT para 2025 e destina-se a todos os praticantes da modalidade, incluindo familiares, com o objectivo de dar a conhecer os trilhos das freguesias de Rossio ao Sul do Tejo, S. Miguel e das freguesias adjacentes, aliando desporto, lazer e contacto com a natureza.
O evento dispõe de várias opções de percurso, nomeadamente, a Meia Maratona de 45 km, o passeio guiado de 15 km e a Meia Maratona de 45 km para E-Bikes. A idade mínima para participar na Meia Maratona é de 14 anos, enquanto no passeio guiado não há limite de idade, sendo gratuito para menores de 14 anos. As categorias competitivas dividem-se em masculino (Juniores, Sub-23/Elite, Veteranos M30–M60) e feminino (Elite até 35 anos, Veteranas a partir de 35 anos). As inscrições estão abertas até 23 de Setembro.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar