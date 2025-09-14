uma parceria com o Jornal Expresso
14/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 14-09-2025 10:00

Rugby Clube de Santarém recebe apoio para estágio na Irlanda

rugby
foto dr
A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio de 2.500 euros Rugby Clube de Santarém (RCS) para ajudar a suportar as despesas com a deslocação e estadia de um estágio de três dias da equipa sub 18 na Irlanda. O executivo camarário aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário nesse sentido. Na proposta apresentada à vereação, destaca-se que o RCS tem, ao longo dos trinta anos de vida, desenvolvido a modalidade na cidade de Santarém com excelentes resultados nos vários escalões etários, tendo, em Maio último, a equipa de seniores conquistado o acesso à divisão de honra, patamar mais alto a nível nacional.

