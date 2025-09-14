uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 14-09-2025 10:00

Workshop “Preparar o Atleta do Futuro” regressa a Abrantes no dia 25 de Setembro

Abrantes recebe no dia 25 de Setembro o workshop “Preparar o Atleta do Futuro”, uma iniciativa que visa a formação contínua de agentes desportivos e a reflexão sobre os desafios do desenvolvimento desportivo no concelho.

O Auditório do Edifício Pirâmide, em Abrantes, vai receber no próximo dia 25 de Setembro, às 21h30, uma nova edição do workshop “Preparar o Atleta do Futuro”, uma iniciativa dedicada à formação contínua de agentes desportivos e à análise dos interesses, motivações e expectativas desportivas da população. Criado em 2011, o programa tem vindo a afirmar-se como uma acção de formação bianual, através da qual já foram debatidos temas como: Desenvolvimento Desportivo, Desafios para a Alta Competição, Ser Treinador: Conceitos, Condutas e Orientações, Jogar à Bola ou Jogar Futebol e Fatores Intrínsecos.
A edição deste ano volta a ser certificada com a Bandeira da Ética, reforçando o compromisso com a promoção de valores no desporto. As inscrições decorrem até 23 de Setembro e podem ser efectuadas no Estádio Municipal de Abrantes ou através do e-mail do serviço de desporto do município.
