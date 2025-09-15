uma parceria com o Jornal Expresso
15/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 15-09-2025

Atletas de Torres Novas competiram em provas internacionais de triatlo

Atletas de Torres Novas competiram em provas internacionais de triatlo
Atletas de Torres Novas competiram em provas internacionais de triatlo
Atletas de Torres Novas competiram em provas internacionais de triatlo

PAULO JOSE CATARINO VIEIRA

Maria Tomé, do Clube de Natação de Torres Novas, alcançou o 14º lugar na 6ª etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou no domingo, 14 de Setembro, em Karlovy Vary, na República Checa. Após este resultado, a atleta mantém o 22ºlugar no ranking mundial de triatlo em 2025. Na mesma prova esteve também presente a atleta húngara Marta Kropkó, que representa o Clube de Natação de Torres Novas e ficou no 18º lugar. Com este resultado, ocupa o 43ºlugar no ranking mundial.
Já na Final B do europeu de triatlo em Youth que decorreu em Kitzbühel, Francisca Leirião, da Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas, concluiu no 19º lugar a sua estreia num campeonato europeu de triatlo, no escalão de Youth (cadetes). Tomé Tomé, outro atleta que representa o Clube de Natação de Torres Novas, também estreante no campeonato europeu de triatlo em Youth, terminou no 24º lugar a sua semifinal.
FOTOS - DR
