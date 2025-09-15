Atletas de Torres Novas competiram em provas internacionais de triatlo

Maria Tomé, do Clube de Natação de Torres Novas, alcançou o 14º lugar na 6ª etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou no domingo, na República Checa.

Maria Tomé, do Clube de Natação de Torres Novas, alcançou o 14º lugar na 6ª etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou no domingo, 14 de Setembro, em Karlovy Vary, na República Checa. Após este resultado, a atleta mantém o 22ºlugar no ranking mundial de triatlo em 2025. Na mesma prova esteve também presente a atleta húngara Marta Kropkó, que representa o Clube de Natação de Torres Novas e ficou no 18º lugar. Com este resultado, ocupa o 43ºlugar no ranking mundial.

Já na Final B do europeu de triatlo em Youth que decorreu em Kitzbühel, Francisca Leirião, da Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas, concluiu no 19º lugar a sua estreia num campeonato europeu de triatlo, no escalão de Youth (cadetes). Tomé Tomé, outro atleta que representa o Clube de Natação de Torres Novas, também estreante no campeonato europeu de triatlo em Youth, terminou no 24º lugar a sua semifinal.

FOTOS - DR