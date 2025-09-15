uma parceria com o Jornal Expresso
15/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 15-09-2025 12:00

Semana Europeia do Desporto promove estilos de vida saudáveis em Abrantes

Abrantes celebra de 23 a 30 de Setembro a Semana Europeia do Desporto, iniciativa da Comissão Europeia que promove a prática de actividade física e hábitos de vida saudáveis. Há actividades gratuitas em diversos locais do concelho para todas as idades.

O município de Abrantes vai promover de 23 a 30 de Setembro a Semana Europeia do Desporto, iniciativa liderada pela Comissão Europeia que visa incentivar a prática regular de actividade física e a adopção de estilos de vida mais saudáveis. A programação decorre em vários locais do concelho visando combater o sedentarismo e promover os benefícios do exercício físico para a saúde física e mental, envolvendo escolas, associações, clubes desportivos e a comunidade em geral.
Ao longo da semana, os participantes podem experimentar diferentes modalidades, desde desporto tradicional a actividades recreativas e lúdicas, promovendo a inclusão e o bem-estar colectivo. A participação é aberta ao público, sendo uma oportunidade para famílias, jovens e seniores adotarem hábitos de vida ativos e conhecerem as diversas ofertas desportivas existentes no concelho.

