Atletas dos "Caixeiros" de Santarém dominam etapa do mundial de teqball

Os “Caixeiros” de Santarém participaram no Benfica Teqball Open, prova Categoria 5 do Circuito Mundial que decorreu no pavilhão do Bairro da Boavista, em Lisboa, tendo conquistado os dois lugares mais altos do pódio em Singles Femininos, com a final a ser disputada entre a francesa Amélie Julian, top 4 mundial, e a húngara Zsófia Dezsényi, número 9 do ranking mundial, que representam o clube escalabitano. A vitória sorriu à atleta francesa.

Na categoria de Doubles Femininos, as duas atletas dos “Caixeiros” voltaram a ser protagonistas, dividindo o primeiro lugar do pódio, após vencerem a final diante da dupla alemã do FC St Pauli, Nelly Wilke e Daytona Hansen. A competição contou com atletas de nove países.

FOTOS - DR