uma parceria com o Jornal Expresso
16/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 16-09-2025 18:00

Coruche distinguiu 18 alunos com Prémios de Mérito Escolar

Coruche distinguiu 18 alunos com Prémios de Mérito Escolar
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Dezoito alunos de Coruche foram distinguidos pela Câmara Municipal como incentivo ao empenho e à excelência no percurso académico.

A Câmara Municipal de Coruche entregou no sábado, 13 de Setembro, no auditório do Museu Municipal, os Prémios de Mérito Escolar de Coruche, uma distinção que reconhece o esforço e a dedicação dos estudantes que se destacaram no ano lectivo de 2023/2024.
Foram distinguidos 18 alunos, nomeadamente doze da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Coruche e seis da Escola Profissional de Coruche. Cada premiado recebeu um valor de 250 euros, num gesto simbólico que procura não apenas valorizar o desempenho académico, mas também estimular a continuidade dos estudos com determinação e responsabilidade.
A iniciativa, que já se tornou uma marca no calendário educativo do concelho, visa enaltecer os melhores resultados e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem de reconhecimento a toda a comunidade escolar.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar