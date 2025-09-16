Coruche distinguiu 18 alunos com Prémios de Mérito Escolar

Dezoito alunos de Coruche foram distinguidos pela Câmara Municipal como incentivo ao empenho e à excelência no percurso académico.

A Câmara Municipal de Coruche entregou no sábado, 13 de Setembro, no auditório do Museu Municipal, os Prémios de Mérito Escolar de Coruche, uma distinção que reconhece o esforço e a dedicação dos estudantes que se destacaram no ano lectivo de 2023/2024.

Foram distinguidos 18 alunos, nomeadamente doze da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Coruche e seis da Escola Profissional de Coruche. Cada premiado recebeu um valor de 250 euros, num gesto simbólico que procura não apenas valorizar o desempenho académico, mas também estimular a continuidade dos estudos com determinação e responsabilidade.

A iniciativa, que já se tornou uma marca no calendário educativo do concelho, visa enaltecer os melhores resultados e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem de reconhecimento a toda a comunidade escolar.