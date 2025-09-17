Desporto | 17-09-2025 13:48
AF Santarém apresenta seleções distritais para a época 2025/2026
A Associação de Futebol de Santarém apresentou as seleções distritais de futebol e futsal para 2025/2026, com equipas técnicas definidas e participação em onze torneios interassociações.
A Associação de Futebol de Santarém apresentou oficialmente na terça-feira, dia 16, as equipas técnicas e respectivos calendários de preparação e competição das Seleções Distritais de Futebol e Futsal Masculinas e Femininas para a época 2025/2026.
Com técnicos certificados e equipas multidisciplinares de apoio, as equipas apresentadas refletem o compromisso da AFS com a formação e valorização dos jovens atletas da região, que irão competir em onze torneios interassociações ao longo do ano. Com expectativas elevadas para a nova época, a Associação de Futebol de Santarém reforça a aposta no futebol e futsal distrital, preparando os seus atletas para desafios de maior exigência a nível nacional.
