17/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 17-09-2025 13:48

AF Santarém apresenta seleções distritais para a época 2025/2026

A Associação de Futebol de Santarém apresentou as seleções distritais de futebol e futsal para 2025/2026, com equipas técnicas definidas e participação em onze torneios interassociações.

A Associação de Futebol de Santarém apresentou oficialmente na terça-feira, dia 16, as equipas técnicas e respectivos calendários de preparação e competição das Seleções Distritais de Futebol e Futsal Masculinas e Femininas para a época 2025/2026.

Com técnicos certificados e equipas multidisciplinares de apoio, as equipas apresentadas refletem o compromisso da AFS com a formação e valorização dos jovens atletas da região, que irão competir em onze torneios interassociações ao longo do ano. Com expectativas elevadas para a nova época, a Associação de Futebol de Santarém reforça a aposta no futebol e futsal distrital, preparando os seus atletas para desafios de maior exigência a nível nacional.

