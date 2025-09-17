Kempo da Casa do Benfica da Golegã conquista prémios na I Gala do Desporto

A primeira edição da Gala do Desporto da Golegã foi um sucesso e a Casa do Benfica da Golegã esteve em destaque ao conquistar dois dos principais prémios da noite. A secção de kempo foi distinguida com o troféu de Treinador do Ano e de Melhor Atleta Feminina do Ano.

A secção de Kempo da Casa do Benfica da Golegã foi galardoada com os prémios de Treinador do Ano e Melhor Atleta Feminina do Ano, na primeira edição da Gala do Desporto, que teve lugar no Cine-Teatro Elisa Tavares Bonacho. Os atletas receberam ainda Prémios de Excelência pela conquista de títulos nacionais, reforçando o peso que o kempo tem vindo a ganhar no concelho.

Para a Casa do Benfica da Golegã, os prémios “espelham o trabalho, dedicação e paixão colocados diariamente” e pertencem a todos os que acompanham a modalidade. “São fruto da grandeza colectiva, do esforço e da resiliência que caracterizam esta equipa”, sublinhou em comunicado. A Gala do Desporto da Golegã distinguiu clubes, treinadores e atletas de várias modalidades, num evento que pretende valorizar o movimento desportivo local e incentivar a prática regular de desporto no concelho