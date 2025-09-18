Desporto | 18-09-2025 12:47
Atletas do Chamusca Trail percorrem N2 por uma causa solidária
Três atletas do Chamusca Trail e Vanessa Costa, do JANZ Marvila, percorreram a estrada Nacional 2 para ajudar crianças a terem uma refeição.
Quatro atletas percorreram a Estrada Nacional 2 (N2) de bicicleta de 14 a 18 de Setembro com um objectivo solidário. A equipa Chamusca Trail aliou-se ao projecto humanitário Mary’s Meals, que já alimentou mais de dois milhões e meio de crianças em todo o mundo. Os atletas Sérgio Antunes, Luís Ruivo, Sara Ferreira e Vanessa Costa (JANZ Marvila), apoiados por Hélder Mendes, percorreram centenas de quilómetros em prol de uma boa causa e afirmam que “percorrer cada quilómetro desta lendária estrada é motivo de orgulho, superação e união”. Para quem quiser apoiar esta causa, o IBAN do projecto Mary’s Meals é PT50 0007 0000 0036 7851 3552 3.
