Atletas do Chamusca Trail percorrem N2 por uma causa solidária

Quatro atletas percorreram a Estrada Nacional 2 (N2) de bicicleta de 14 a 18 de Setembro com um objectivo solidário. A equipa Chamusca Trail aliou-se ao projecto humanitário Mary’s Meals, que já alimentou mais de dois milhões e meio de crianças em todo o mundo. Os atletas Sérgio Antunes, Luís Ruivo, Sara Ferreira e Vanessa Costa (JANZ Marvila), apoiados por Hélder Mendes, percorreram centenas de quilómetros em prol de uma boa causa e afirmam que “percorrer cada quilómetro desta lendária estrada é motivo de orgulho, superação e união”. Para quem quiser apoiar esta causa, o IBAN do projecto Mary’s Meals é PT50 0007 0000 0036 7851 3552 3.