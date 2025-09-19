uma parceria com o Jornal Expresso
19/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 19-09-2025 11:47

Corrida das Vindimas condiciona trânsito no Cartaxo na noite de sábado

Corrida das Vindimas condiciona trânsito no Cartaxo na noite de sábado
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento desportivo promete reunir centenas de atletas e vai implicar cortes de trânsito no centro da cidade entre as 19h00 e as 23h30 de sábado, 20 de Setembro.

A cidade do Cartaxo volta a ser palco da Corrida das Vindimas, que este ano assinala a sua 8ª edição, no sábado, 20 de Setembro, pelas 21h00. A partida e a meta estão instaladas junto ao Centro Cultural do Cartaxo, num evento organizado pelo município em parceria com a Escola de Atletismo Correr+.
Para garantir a segurança da prova, várias artérias do centro do Cartaxo estarão encerradas ao trânsito entre as 19h00 e as 23h30, como a Rua 5 de Outubro, Rua Serpa Pinto, Rua Batalhoz, Rua de Rio Maior, Rua José Ribeiro da Costa, Avenida Mestre Cid, Avenida João de Deus, entre outras, incluindo largos e travessas adjacentes. A autarquia pede a colaboração da população para que evite estacionar ou circular nesses locais durante o período previsto, lembrando que a Corrida das Vindimas “é uma prova que a todos pertence e só crescerá se todos a sentirmos como nossa”.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar