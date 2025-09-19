Corrida das Vindimas condiciona trânsito no Cartaxo na noite de sábado

Evento desportivo promete reunir centenas de atletas e vai implicar cortes de trânsito no centro da cidade entre as 19h00 e as 23h30 de sábado, 20 de Setembro.

A cidade do Cartaxo volta a ser palco da Corrida das Vindimas, que este ano assinala a sua 8ª edição, no sábado, 20 de Setembro, pelas 21h00. A partida e a meta estão instaladas junto ao Centro Cultural do Cartaxo, num evento organizado pelo município em parceria com a Escola de Atletismo Correr+.

Para garantir a segurança da prova, várias artérias do centro do Cartaxo estarão encerradas ao trânsito entre as 19h00 e as 23h30, como a Rua 5 de Outubro, Rua Serpa Pinto, Rua Batalhoz, Rua de Rio Maior, Rua José Ribeiro da Costa, Avenida Mestre Cid, Avenida João de Deus, entre outras, incluindo largos e travessas adjacentes. A autarquia pede a colaboração da população para que evite estacionar ou circular nesses locais durante o período previsto, lembrando que a Corrida das Vindimas “é uma prova que a todos pertence e só crescerá se todos a sentirmos como nossa”.