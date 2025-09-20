Circuito de Trail do Ribatejo: um campeonato que convida a conhecer o Ribatejo enquanto se pratica desporto

A edição deste ano do Circuito de Trail do Ribatejo (CTR) está a terminar, com a prova dos Templários, mas o próximo ano tem muitas novidades, nomeadamente a introdução de novas provas no calendário. No domingo, 14 de Setembro, decorreu no Complexo Aquático de Santarém uma manhã desportiva organizada pela associação, que juntou centenas de atletas em percursos de caminhada, trail de 10 e de 19 quilómetros.

O MIRANTE esteve presente na iniciativa, que contou com a parceria da empresa municipal Viver Santarém, e falou com a direcção do Circuito de Trail do Ribatejo sobre o ano que se avizinha. “Estamos a fechar o calendário, vamos ter uma série de provas novas, sendo que o objectivo é sempre dinamizar as provas na nossa região. Temos neste momento cerca de sete mil atletas a correr por todo o Ribatejo. Vamos juntar uma prova que vem da zona da Lourinhã, o Trilho dos Dinossauros, que tem pelo menos 1500 atletas todos os anos. É uma forma de começar a dinamizar e a trazer outro tipo de atletas para o Ribatejo”, explica Tânia Brilhante, acrescentando que há prémios atractivos como viagens e também prémios monetários.

Quase todos os concelhos da região estão representados no Circuito de Trail do Ribatejo. A direcção da associação explica ao nosso jornal que estão a trabalhar cada vez mais na procura de envolver o tecido empresarial, mas também as autarquias, no apoio das provas. “Estamos a tentar envolver esse tipo de apoios para que haja uma maior profissionalização. Temos um site que é pago onde todos os atletas podem fazer uma consulta rápida, por exemplo, e isso exige custos. É preciso apoio também do tecido empresarial porque sem dúvida que esta divulgação é uma mais-valia para as empresas”, refere.

Para Tânia Brilhante, mais do que o carácter competitivo, o circuito é caracterizado pelos momentos de convívio e amizade. Prova disso, é o jantar de gala que encerra a época onde se juntam várias dezenas de atletas num momento de confraternização. É o momento em que os atletas vestem o seu melhor fato e vestido e se juntam para conviver. Já é uma marca da organização do CRT. É uma alegria”, vinca, com um sorriso.

A dirigente partilha que a sua paixão pelo trail já vem de há muito tempo, quando ainda residia na Suíça. Entretanto, já em Portugal, casou com Rui Brilhante, também ele membro da direcção e atleta, e o gosto tornou-se ainda mais sério. “Gosto muito do associativismo, gosto muito do Ribatejo e é preciso pessoas que queiram mostrar o que de melhor existe na nossa região. Este é um desporto que inclui pessoas, tira muita gente da solidão, e isso ainda dá mais responsabilidade à nossa missão”, conclui.