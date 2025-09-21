Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo

A VIII Corrida das Vindimas levou às ruas do Cartaxo cerca de 450 atletas na noite de sábado, 20 de Setembro. Na classificação masculina, a vitória foi para Miguel Mascarenhas (Grupo Desportivo do Estreito), seguido por Tomás Nobre (Escola Atletismo Cartaxo) e Paulo Pereira (individual).



Na classificação feminina geral, Patrícia Sílvia (individual) foi a primeira a cortar a meta, Diana Fernandes (individual) ficou na segunda posição e Carla Ribeiro (GFD Running) alcançou o terceiro lugar.

FOTOS – CM Cartaxo

