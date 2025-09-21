uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 21-09-2025

Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo

Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Miguel Mascarenhas e Diana Fernandes venceram a prova nas classificações masculina e feminina.

A VIII Corrida das Vindimas levou às ruas do Cartaxo cerca de 450 atletas na noite de sábado, 20 de Setembro. Na classificação masculina, a vitória foi para Miguel Mascarenhas (Grupo Desportivo do Estreito), seguido por Tomás Nobre (Escola Atletismo Cartaxo) e Paulo Pereira (individual).

Na classificação feminina geral, Patrícia Sílvia (individual) foi a primeira a cortar a meta, Diana Fernandes (individual) ficou na segunda posição e Carla Ribeiro (GFD Running) alcançou o terceiro lugar.

FOTOS – CM Cartaxo

    Logo: Mirante TV
