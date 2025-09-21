Desporto | 21-09-2025
Corrida das Vindimas levou 450 atletas às ruas do Cartaxo
Miguel Mascarenhas e Diana Fernandes venceram a prova nas classificações masculina e feminina.
A VIII Corrida das Vindimas levou às ruas do Cartaxo cerca de 450 atletas na noite de sábado, 20 de Setembro. Na classificação masculina, a vitória foi para Miguel Mascarenhas (Grupo Desportivo do Estreito), seguido por Tomás Nobre (Escola Atletismo Cartaxo) e Paulo Pereira (individual).
Na classificação feminina geral, Patrícia Sílvia (individual) foi a primeira a cortar a meta, Diana Fernandes (individual) ficou na segunda posição e Carla Ribeiro (GFD Running) alcançou o terceiro lugar.
FOTOS – CM Cartaxo
