Desporto | 21-09-2025 10:00
Culturista do Entroncamento com tripla vitória
FOTO DR
A culturista do Entroncamento Adriana Dias participou em quatro categorias no campeonato de culturismo natural Legends League, tendo ficado em primeiro lugar em três delas.
A culturista do Entroncamento Adriana Dias participou em quatro categorias - Figure, BodyFit, Bikini e Bikini Master - no campeonato de culturismo natural Legends League, organizado pela World Natural Bodybuilding Federation, tendo ficado em primeiro lugar em três delas. Residente no Entroncamento há 19 anos, Adriana Dias começou a praticar musculação há sete anos e no início deste ano decidiu participar numa competição de culturismo. Foi acompanhada pelo preparador Rui Alves durante 8 meses, que a orientou na alimentação e que a treinou no ginásio EntreLinhas do Entroncamento. Os resultados foram conquistados no dia 30 de Agosto.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar