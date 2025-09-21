uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 21-09-2025 10:00

Culturista do Entroncamento com tripla vitória

A culturista do Entroncamento Adriana Dias participou em quatro categorias no campeonato de culturismo natural Legends League, tendo ficado em primeiro lugar em três delas.

A culturista do Entroncamento Adriana Dias participou em quatro categorias - Figure, BodyFit, Bikini e Bikini Master - no campeonato de culturismo natural Legends League, organizado pela World Natural Bodybuilding Federation, tendo ficado em primeiro lugar em três delas. Residente no Entroncamento há 19 anos, Adriana Dias começou a praticar musculação há sete anos e no início deste ano decidiu participar numa competição de culturismo. Foi acompanhada pelo preparador Rui Alves durante 8 meses, que a orientou na alimentação e que a treinou no ginásio EntreLinhas do Entroncamento. Os resultados foram conquistados no dia 30 de Agosto.
    17-09-2025
    17-09-2025
    17-09-2025
    17-09-2025
    30-07-2025
    23-07-2025
    23-07-2025
