21/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 21-09-2025 10:00

Mega aula de cycling nocturno no centro histórico de Santarém

cycling bicicletas estaticas
foto ilustrativa
O Largo Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, vai receber uma mega aula de cycling nocturno, no dia 26 de Setembro, sexta-feira, entre as 19h30 e as 21h30.

O Largo Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, vai receber uma mega aula de cycling nocturno, no dia 26 de Setembro, sexta-feira, entre as 19h30 e as 21h30. A iniciativa promete transformar o local num grande ginásio ao ar livre, juntando participantes de todas as idades numa experiência desportiva que alia convívio e diversão. As inscrições são limitadas e podem ser feitas online em https://forms.gle/Ku86AaVigXDKJ6vj6.
