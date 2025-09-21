Mega aula de cycling nocturno no centro histórico de Santarém

O Largo Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, vai receber uma mega aula de cycling nocturno, no dia 26 de Setembro, sexta-feira, entre as 19h30 e as 21h30. A iniciativa promete transformar o local num grande ginásio ao ar livre, juntando participantes de todas as idades numa experiência desportiva que alia convívio e diversão. As inscrições são limitadas e podem ser feitas online em

.