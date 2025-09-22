Centro de Marcha e Corrida de Abrantes inicia nova temporada com actividades orientadas

Centro Municipal de Marcha e Corrida de Abrantes retomou actividades a 15 de Setembro para a temporada 2025/2026, com sessões orientadas às segundas e quartas-feiras, às 18h00, a partir do Estádio Municipal, destinadas a caminhadas e corridas.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Abrantes reabriu portas no dia 15 de Setembro, dando início à época 2025/2026 com várias sessões orientadas. A iniciativa destina-se a todos os interessados em manter um estilo de vida ativo, promovendo caminhadas e corridas orientadas, com acompanhamento técnico. As sessões terão lugar todas as segundas e quartas-feiras, às 18h00, com concentração junto ao Estádio Municipal de Abrantes e os participantes poderão inscrever-se previamente através da plataforma online. A reabertura do centro reforça o compromisso do município em promover a actividade física regular e criar oportunidades de convívio, lazer e bem-estar para os munícipes.