Família do Andebol de Benavente reúne-se a 27 de Setembro

O Andebol Clube de Benavente (ADCB) promove no próximo dia 27 de Setembro, no Pavilhão da Escola Secundária, o XXIV Encontro da Família ADCB, juntando gerações de atletas, dirigentes e amigos da modalidade.

O evento arranca às 9h30 e será marcado por momentos de convívio entre antigos jogadores, treinadores e simpatizantes do andebol em Benavente. O almoço-convívio está incluído no programa, que prossegue à tarde com os jogos de apresentação das equipas Sub-14 e Sub-16.

O ponto alto será às 18h00, com a recepção do ADCB ao Albicastrense, no primeiro jogo em casa a contar para a Segunda Divisão de Seniores.