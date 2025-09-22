Ourém abre concurso de 2,6 milhões para construção de dois campos de futebol

A Câmara de Ourém abriu um concurso para construção de dois campos de futebol, no valor de 2,6 milhões de euros, com o objectivo de dar resposta aos clubes e a outro tipo de turismo. O concurso público, com um valor base de 2.644.980,33 euros, prevê a construção de dois campos de futebol sintético, bancada e balneários, no Complexo Desportivo de Fátima, lê-se no anúncio publicado em Diário da República.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (coligação PSD/CDS-PP) explicou que se trata de um “investimento importante”, porque dará resposta aos clubes do concelho, que têm dificuldade em encontrar espaços para treinar. Além disso, será uma aposta no turismo desportivo, que tem procurado Fátima para estágios, durante o Inverno, tendo em conta a capacidade hoteleira, justificou Luís Albuquerque. “Teremos uma oferta mais diversificada em termos turísticos. Somos procurados por equipas do norte da Europa, sobretudo no Inverno, para realizarem estágios, aproveitando a capacidade hoteleira de Fátima, mas não temos capacidade de resposta”, apontou.

Com estes novos campos, o autarca acredita que poderá acolher esses estágios, sendo, assim, “uma alternativa ao turismo religioso”. Luís Albuquerque acrescentou que “as equipas que praticam futebol têm tido dificuldade em alocar os seus atletas aos espaços existentes” e esta será uma forma de “dar resposta à carência de espaços que a cidade de Fátima tem”. Os campos serão construídos junto ao Estádio Municipal de Fátima, em terrenos já adquiridos pela Câmara de Ourém, pelo que os novos espaços serão complementares ao já existente. O prazo de execução da obra está previsto para 12 meses.