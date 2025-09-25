Alpiarça recebe Torneio de Boccia Sénior no âmbito da Semana Europeia do Desporto
Alpiarça vai ser palco, no dia 26 de Setembro, do Torneio Regional de Boccia Sénior, uma iniciativa integrada no projecto Be Active, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e pelo programa nacional Desporto para Todos, no âmbito da Semana Europeia do Desporto.
O Torneio Regional de Boccia Sénior, que conta com atletas da região de Lisboa e Vale do Tejo, tem data marcada para esta sexta-feira, dia 26 de Setembro em Alpiarça. Esta iniciativa está integrada no projecto Be Active, promovido pelo IPDJ e pelo programa nacional Desporto para Todos, no âmbito da Semana Europeia do Desporto. As provas vão decorrer em dois locais: o Pavilhão da Escola EB 2,3/S José Relvas e o Pavilhão do Clube Desportivo “Os Águias”, reunindo participantes de vários concelhos da região.
O torneio é um projecto cofinanciado pela União Europeia e conta com o apoio do IPDJ. A organização é da Câmara Municipal de Alpiarça, do Clube Desportivo “Os Águias” e do Agrupamento de Escolas José Relvas. Com esta iniciativa, a autarquia e os parceiros procuram promover a prática desportiva inclusiva, valorizando o boccia enquanto modalidade de proximidade, acessível a todas as idades e condições físicas.