uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 26-09-2025 15:00

Lara Martins brilha no Olympic Hopes em canoagem

Lara Martins brilha no Olympic Hopes em canoagem
Foto Facebook Lara Martins
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Atleta do Clube Náutico Barquinhense representou Portugal no prestigiado Olympic Hopes, na Chéquia

A atleta do Clube Náutico Barquinhense, Lara Martins, conseguiu um feito histórico para a canoagem nacional no prestigiado Olympic Hopes, em Racice, na Chéquia. Juntamente com as suas colegas Rita Pereira, Leonor Moreira e Ana Sá, Lara Martins brilhou no K4 Feminino 500m sub-17, conquistando o 2.º lugar do pódio, tornando-se vice-campeãs Mundiais. Lara Martins competiu ainda no K1 Feminino 500m sub-16, onde alcançou o 1.º lugar na Final B.
A jovem representou Portugal naquela que é uma das provas internacionais mais importantes no percurso dos jovens talentos rumo aos Jogos Olímpicos. O Clube Náutico Barquinhense, em comunicado, congratula Lara Martin spelo “exemplo de dedicação, talento e resiliência, que continua a elevar o nome do clube, do concelho e da canoagem nacional além-fronteiras”.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar