Desporto | 26-09-2025 13:16

Par de dançarinos de Azambuja representa Portugal em campeonatos do mundo e da Europa

foto dr
Klaudya Jesus e Miguel Nabeto, a escola de dança Alunos de Apolo de Azambuja vão disputar o pódio em duas competições de nível mundial e europeu.

O par de dançarinos Klaudya Jesus e Miguel Nabeto, dos Alunos de Apolo de Azambuja, vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Danças Latinas, Sénior II, que vai se vai realizar nos dias 27 e 28 de Setembro, em Vagos.

O Vagos Open tem lugar no Pavilhão Municipal de Vagos- Dr. João Carocha, com as portas a abrir às 09h00 e as competições a arrancar pelas 10h00.

Duas semanas depois, a 12 de Outubro, o par de Azambuja vai estar presente no Campeonato da Europa de danças latinas, sénior II, que vai decorrer em Roterdão, na Holanda.

