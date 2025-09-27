Antigos armazéns dos Joanicas no Cartaxo vão dar lugar a ginásio e campos de padel

Na sessão camarária do Cartaxo de 18 de Setembro, o vereador Rolando Ferreira (PS) questionou se o município tinha conhecimento de obras nos antigos armazéns dos Joanicas, na Rua Nova do Outeiro, após relatos de moradores que se queixam de cortes de estrada e ruído frequente. O vice-presidente da autarquia, Pedro Reis (PSD), adiantou que no local está licenciado um projecto, onde serão construídos dois campos de padel e um ginásio. O autarca explicou que o investimento ultrapassa um milhão de euros e representa mais um projecto privado a dinamizar o concelho, ressaltando que os cortes de trânsito têm sido autorizados pelas entidades competentes sempre que é necessário executar trabalhos.

O vereador socialista alertou para a falta de informação visível na obra, alegando que não existe no local qualquer aviso de licenciamento, ao qual Pedro Reis respondeu que a preocupação dos moradores já chegou ao executivo e irá ser reforçada a fiscalização no decorrer dos trabalhos. O vice-presidente reconheceu ainda que o padel é uma actividade que pode gerar ruído, sobretudo à noite, mas que desde que seja cumprida a lei do ruído não haverá irregularidades. “Compreendemos as preocupações da população, mas é algo que temos que ir avaliando e quando for inaugurado e tiver utilização dos utentes avaliaremos possíveis incómodos”, afirmou.