uma parceria com o Jornal Expresso
28/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 27-09-2025 18:00

Associação Desportiva do Carregado movimenta mais de 600 praticantes em diversas actividades

Associação Desportiva do Carregado movimenta mais de 600 praticantes em diversas actividades
Apresentação dos atletas das diferentes modalidades da AD Carregado no campo de futebol José Lacerda Pinto Barreiros - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Associação Desportiva do Carregado iniciou a nova época em festa, no Campo José Lacerda Pinto Barreiros. Pais, amigos e apoiantes encheram o espaço na apresentação das actividades desportivas e culturais que a colectividade proporciona. O clube aposta no regresso dos trampolins, na melhoria das instalações e em metas ambiciosas no futebol e futsal sénior.

A Associação Desportiva do Carregado (ADC) inicia a nova época com mais de 600 praticantes nas diversas modalidades desportivas e actividades culturais que proporciona. O arranque da temporada começou em festa no campo de futebol José Lacerda Pinto Barreiros, no Carregado, com o desfile de atletas e treinadores de todas as idades e modalidades pelo relvado sintético. Na bancada, pais, amigos e apoiantes aplaudiram e cantaram enquanto os atletas acenavam sorridentes.
Futebol, futsal, ginástica acrobática, dança contemporânea, yoga, taekwondo, judo, ballet, teatro, kempo e muay thai são algumas das actividades desportivas e culturais disponíveis. A novidade este ano é o regresso dos trampolins, uma modalidade que já foi forte no clube mas que sofreu um interregno. Para já, a época começa com uma dezena de inscritos.
A AD Carregado dispõe de instalações próprias e, por isso, os jogos de futebol e treinos decorrem no campo. Já no pavilhão realizam-se os jogos e treinos de futsal, além de outras modalidades como a ginástica acrobática, uma vez que a sede conta com salas multiusos e dois ginásios. A direcção do clube está a trabalhar no sentido de reformular também os espaços do pavilhão, para que cada modalidade possa dispor de um espaço próprio. A apresentação das modalidades desportivas realizou-se no sábado à tarde, dia 20 de Setembro, e contou com uma vertente solidária, uma vez que os participantes foram convidados a doar à Loja Social alimentos não perecíveis.

Direcção reeleita até 2027
Nuno Coelho foi recentemente reeleito presidente da AD Carregado para um mandato até 2027, após dois anos a liderar o clube. Os órgãos sociais mantêm-se, mas entraram mais quatro pessoas para a direcção, uma vez que, segundo o dirigente, “a casa exige muito trabalho”.
O clube tem cinco funcionários fixos remunerados, entre eles José Oliveira, que trabalha na associação há mais de quatro décadas e conhece todos os atletas pelo nome. Tem inclusive um torneio com o seu nome e uma placa de homenagem à entrada do campo de futebol. “O sucesso do clube deve-se aos funcionários, pais e muitas pessoas que ajudam a título pro bono. Agradeço a todos os que dão diariamente muito à associação”, disse Nuno Coelho a O MIRANTE.
A AD Carregado colocou este ano um novo relvado sintético no campo de futebol, alterou o sistema de iluminação para luzes LED e renovou o sistema de som com a ajuda dos patrocinadores. Em breve, vai começar a obra de cobertura das bancadas, uma vez que a estrutura cedeu devido ao mau tempo provocado pela tempestade Martinho, conforme noticiámos na altura.
Para a nova temporada, o dirigente afirma que, sendo o futebol sénior um dos grandes pilares do clube, o objectivo é subir de divisão, depois de, há dois anos, a equipa ter subido para a 2ª divisão distrital. No futsal, a meta é ascender da 1ª distrital ao campeonato nacional. “Sempre que o futebol sénior está bem, os miúdos da formação revêem-se, as famílias também e o espaço está sempre cheio. Portanto, a nossa expectativa este ano é poder subir de divisão. Também queremos continuar a proporcionar o convívio saudável entre todos”, vincou o presidente.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1735
    24-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar