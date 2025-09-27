Associação Desportiva do Carregado movimenta mais de 600 praticantes em diversas actividades

A Associação Desportiva do Carregado (ADC) inicia a nova época com mais de 600 praticantes nas diversas modalidades desportivas e actividades culturais que proporciona. O arranque da temporada começou em festa no campo de futebol José Lacerda Pinto Barreiros, no Carregado, com o desfile de atletas e treinadores de todas as idades e modalidades pelo relvado sintético. Na bancada, pais, amigos e apoiantes aplaudiram e cantaram enquanto os atletas acenavam sorridentes.

Futebol, futsal, ginástica acrobática, dança contemporânea, yoga, taekwondo, judo, ballet, teatro, kempo e muay thai são algumas das actividades desportivas e culturais disponíveis. A novidade este ano é o regresso dos trampolins, uma modalidade que já foi forte no clube mas que sofreu um interregno. Para já, a época começa com uma dezena de inscritos.

A AD Carregado dispõe de instalações próprias e, por isso, os jogos de futebol e treinos decorrem no campo. Já no pavilhão realizam-se os jogos e treinos de futsal, além de outras modalidades como a ginástica acrobática, uma vez que a sede conta com salas multiusos e dois ginásios. A direcção do clube está a trabalhar no sentido de reformular também os espaços do pavilhão, para que cada modalidade possa dispor de um espaço próprio. A apresentação das modalidades desportivas realizou-se no sábado à tarde, dia 20 de Setembro, e contou com uma vertente solidária, uma vez que os participantes foram convidados a doar à Loja Social alimentos não perecíveis.

Direcção reeleita até 2027

Nuno Coelho foi recentemente reeleito presidente da AD Carregado para um mandato até 2027, após dois anos a liderar o clube. Os órgãos sociais mantêm-se, mas entraram mais quatro pessoas para a direcção, uma vez que, segundo o dirigente, “a casa exige muito trabalho”.

O clube tem cinco funcionários fixos remunerados, entre eles José Oliveira, que trabalha na associação há mais de quatro décadas e conhece todos os atletas pelo nome. Tem inclusive um torneio com o seu nome e uma placa de homenagem à entrada do campo de futebol. “O sucesso do clube deve-se aos funcionários, pais e muitas pessoas que ajudam a título pro bono. Agradeço a todos os que dão diariamente muito à associação”, disse Nuno Coelho a O MIRANTE.

A AD Carregado colocou este ano um novo relvado sintético no campo de futebol, alterou o sistema de iluminação para luzes LED e renovou o sistema de som com a ajuda dos patrocinadores. Em breve, vai começar a obra de cobertura das bancadas, uma vez que a estrutura cedeu devido ao mau tempo provocado pela tempestade Martinho, conforme noticiámos na altura.

Para a nova temporada, o dirigente afirma que, sendo o futebol sénior um dos grandes pilares do clube, o objectivo é subir de divisão, depois de, há dois anos, a equipa ter subido para a 2ª divisão distrital. No futsal, a meta é ascender da 1ª distrital ao campeonato nacional. “Sempre que o futebol sénior está bem, os miúdos da formação revêem-se, as famílias também e o espaço está sempre cheio. Portanto, a nossa expectativa este ano é poder subir de divisão. Também queremos continuar a proporcionar o convívio saudável entre todos”, vincou o presidente.