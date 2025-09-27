Desporto | 27-09-2025
Corrida Solidária Lusical angaria nove mil euros para Bombeiros de Alcanede
A terceira edição da corrida da empresa Lusical foi mais um momento de convívio e de participação numa boa causa de ajudar a corporação de bombeiros, estando já confirmada a realização da corrida no próximo ano.
A terceira edição da Corrida/Caminhada Solidária Lusical, realizada a 6 e 7 de Setembro, juntou cerca de 350 participantes e permitiu angariar nove mil euros para os Bombeiros Voluntários de Alcanede.
A novidade deste ano foi o atletismo infantil, com 30 crianças entre os 5 e os 15 anos a competir nas instalações da Lusical. No domingo, a corrida levou os atletas para o meio da natureza, com passagem no Castelo de Alcanede. A meta final foi nas instalações dos bombeiros de Alcanede.
A iniciativa contou com o apoio da Câmara de Santarém, da Junta de Freguesia de Alcanede e do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. A quarta edição desta corrida solidária já está confirmada para 2026.
