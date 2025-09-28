uma parceria com o Jornal Expresso
28/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 28-09-2025 18:00

Pedrógão Triatlo é vice-campeão nacional de Triatlo Jovem

Foto Pedrógão Triatlo
Equipa de Torres Novas garantiu o 3º lugar na última etapa do Campeonato Nacional.

O Pedrógão Triatlo sagrou-se vice-campeão nacional de Triatlo Jovem, após a última etapa do campeonato nacional, realizada em São Martinho do Porto. A equipa de Torres Novas garantiu o 3º lugar na última etapa, entre 50 equipas em competição. Destacou-se ainda como a equipa que mais jovens atletas mobilizou.

“Esta conquista é o reflexo do esforço colectivo, da entrega dos atletas e do apoio incansável das famílias, que são o verdadeiro motor do Pedrógão Triatlo”, destacou a direcção do clube, em agradecimento a todos os envolvidos.

