Desporto | 28-09-2025 18:00
Pedrógão Triatlo é vice-campeão nacional de Triatlo Jovem
Foto Pedrógão Triatlo
Equipa de Torres Novas garantiu o 3º lugar na última etapa do Campeonato Nacional.
O Pedrógão Triatlo sagrou-se vice-campeão nacional de Triatlo Jovem, após a última etapa do campeonato nacional, realizada em São Martinho do Porto. A equipa de Torres Novas garantiu o 3º lugar na última etapa, entre 50 equipas em competição. Destacou-se ainda como a equipa que mais jovens atletas mobilizou.
“Esta conquista é o reflexo do esforço colectivo, da entrega dos atletas e do apoio incansável das famílias, que são o verdadeiro motor do Pedrógão Triatlo”, destacou a direcção do clube, em agradecimento a todos os envolvidos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar