Desporto | 29-09-2025 15:00
Entroncamento recebe 1ª edição do Troféu do Velhote em futsal
Foto Facebook Entroncamento Atlético Clube
Troféu triangular serve de apresentação da equipa do Futsal Veteranos do Entroncamento Atlético Clube.
O Pavilhão Municipal do Entroncamento vai receber, no dia 4 de Outubro, a 1ª edição do Troféu do Velhote em futsal. O encontro triangular vai servir de apresentação aos sócios, adeptos e simpatizantes da equipa 2025/2026 do Futsal Veteranos do Entroncamento Atlético Clube. O arranque do torneio está marcado para as 18h30.
As equipas convidadas da primeira edição do Troféu do Velhote, que pretende tornar-se num evento anual, são: Laranja Mecânica FC e ACD Vale Travesso.
