Desporto | 29-09-2025 12:00
Grupo Desportivo Sobralense prepara 4ª edição de O Recreio
O Recreio é um evento feito pela comunidade para a comunidade - Foto Facebook O Recreio
Evento decorre no dia 4 de Outubro, na antiga escola primária do Sobral, concelho de Ourém.
O Grupo Desportivo Sobralense está a anunciar a 4ª edição de O Recreio, evento que vai decorrer no dia 4 de Outubro, na antiga escola primária do Sobral, concelho de Ourém. O Recreio é um evento feito pela comunidade para a comunidade. Ao longo do dia, a antiga escola enche-se com artistas locais e nacionais, exposições, música, teatro e performances de diferentes tipos. A organização refere que O Recreio é um espaço para descobrir, partilhar e aproveitar o que a arte nacional tem para oferecer. O Grupo Desportivo Sobralense é uma associação criada em 1972 e enraizada na aldeia de Sobral.
