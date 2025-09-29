Inscrições para evento Viagens na Minha Terra de caminhada, btt e ciclismo

A Associação Cabra Coxa tem as inscrições abertas para o evento “Viagens na Minha Terra”, que consiste num passeio de BTT ou Ciclismo e ou Caminhada no dia 9 de Novembro, em Póvoa da Isenta, Santarém. O evento foi lançado com o objectivo de promover a participação das famílias e grupo de amigos, dar a conhecer o concelho de Santarém e concelhos vizinhos, conhecer as suas gentes, locais, gastronomia e património histórico.

Os participantes vão ter brindes com a inscrição e há uma camisola alusiva ao evento. As inscrições podem ser feitas em: https://apedalar.pt/eventos/4016/info. Será servido um pequeno almoço e um reforço a meio do percurso. A caminhada tem 11 quilómetros e o BTT tem duas versões, uma de 22 e outra de 48 quilómetros, enquanto o ciclismo tem 60 quilómetros de percurso.

Esta quinta edição tem os mesmos moldes dos eventos anteriores vai ser realizada na Freguesia da Póvoa da Isenta com início e fim. E na Freguesia de Almoster onde será servido o almoço tipo buffet, com a degustação de produtos regionais, no largo do Convento Santa Maria de Almoster.