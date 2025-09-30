Mais de dois mil atletas animaram a 8ª edição dos Jogos do Concelho de Arruda

A 8ª edição dos jogos do concelho mobilizou, ao longo do mês de Setembro, 2.200 atletas, segundo as contas do município de Arruda dos Vinhos. Durante três fins de semana, os jogos do concelho abrangeram diferentes modalidades e faixas etárias com uma programação diversificada.

A abertura realizou-se a 7 de Setembro, em Cardosas, com o 7º Grande Prémio de Ciclismo - Etapa em linha, que juntou cerca de 70 participantes num percurso pelas quatro freguesias do concelho. Nos dias 20 e 21 de Setembro, seguiu-se uma maratona desportiva, que encheu o concelho de energia e movimento. Futebol, Kenpo, Padel, Ténis de Mesa, Spinning ou Paintball foram algumas das modalidades que estiveram em destaque. Paralelamente, houve também aulas abertas e demonstrações, pensadas para incentivar a prática de exercício físico junto da população, independentemente da idade.

A forte participação de associações, colectividades e promotores locais foi um dos pontos altos do evento, reforçando a dimensão comunitária dos jogos do concelho, considerados uma das maiores manifestações desportivas do concelho. O encerramento aconteceu sábado, 27 de Setembro, com actividades na piscina municipal e a realização do Aquatlo de Arruda dos Vinhos.