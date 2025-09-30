Desporto | 30-09-2025 11:21
Salomé Guiomar é vice-campeã mundial em Karate Shotokan
Karateca Salomé Guiomar, do Centro de Karate-do Shotokan do Pego, sagrou-se vice-campeã mundial no escalão de Cadetes – Individual Kata, no Campeonato da World Shotokan Karate-do Association, realizado em San Fernando, Espanha.
A jovem karateca Salomé Guiomar, do Centro de Karate-do Shotokan do Pego sagrou-se vice-campeã no Campeonato Mundial da World Shotokan Karate-do Association (WSKA), no escalão de Cadetes– Individual Kata, representando a Liga Portuguesa de Karate-do Shotokan. A competição de âmbito internacional decorreu entre os dias 19 e 21 de Setembro, em San Fernando, Cádiz, Espanha, reunindo 40 atletas de 16 países nesta categoria.
Com apenas 16 anos, Salomé Guiomar é treinada pelo Mestre Carlos Cardoso (3.º Dan) e iniciou-se nas provas de competição há apenas três anos e desde então, tem vindo a somar resultados de relevo, tanto a nível nacional como internacional. A atleta treina regularmente com instrutores da Associação Nacional de Artes Marciais (ANAM), em Odivelas e Póvoa de Santa Iria, reforçando a sua preparação técnica e competitiva.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1735
24-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar