01/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 01-10-2025

Associação 2600TR sobe ao pódio no Trail Encostas de Xira

Foto: DR
Associação 2600TR, de Vila Franca de Xira, destacou-se na 4.ª edição do Trail Encostas de Xira, ao ser a equipa mais numerosa em competição além da conquista de vários pódios colectivos e individuais nas três distâncias em disputa.

A Associação 2600TR, de Vila Franca de Xira, foi distinguida como a equipa mais numerosa na vertente competitiva, com cerca de 60 pessoas no conjunto das três provas (Mini Trail, Trail Curto e Trail Longo), na 4.ª edição do Trail Encostas de Xira. A maior prova de trail do concelho de Vila Franca de Xira, realizou-se dia 14 de setembro, em São João dos Montes, Alhandra.
A 2600TR subiu ainda ao pódio para receber o primeiro lugar por equipas nas provas Mini Trail e Trail Curto e o segundo lugar por equipas na prova Trail Longo.
No que diz respeito ao Mini Trail, na distância de 10 km, a equipa fez-se representar com 21 atletas em prova, alcançado o primeiro e segundo lugar da geral com os atletas Carlos Umbelino e André Braz respectivamente. Destaque ainda para a atleta Daniela Bata que foi segunda classificada feminina na distância.
Relativamente ao Trail Curto, na distância de 17 km, participaram 20 atletas, onde estiveram em grande nível alcançando vários cinco pódios no respectivo escalão. Destaque para a atleta Cristiana Bexiga que fechou mais um pódio, como a terceira melhor atleta feminina na distância.
No Trail Longo, com a distância de 31 km, foram sete os atletas que representaram a 2600TR, com destaque para a vitória no escalão de Bárbara Cruz e o terceiro lugar no escalão de Matheus Oliveira.
    pub8

