Desporto | 01-10-2025 10:00

Hugo Ribeiro alcança pontuação máxima na Travessia dos Templários

CNAFEZE Natação
Nadador de Ferreira do Zêzere participou na 14ª etapa do Circuito Nacional de Águas Abertas.

O nadador de Ferreira do Zêzere, Hugo Ribeiro, alcançou a pontuação máxima na 14ª etapa do Circuito Nacional de Águas Abertas, a XXXV Travessia dos Templários, que decorreu em Vila Nova no domingo, 28 de Setembro. Hugo Ribeiro continua a somar, comandando o Circuito Nacional de Águas Abertas. Na mesma prova, António Martins consolidou o 6ª lugar nacional e o bronze no seu escalão.

