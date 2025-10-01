Desporto | 01-10-2025 10:00
Hugo Ribeiro alcança pontuação máxima na Travessia dos Templários
CNAFEZE Natação
Nadador de Ferreira do Zêzere participou na 14ª etapa do Circuito Nacional de Águas Abertas.
O nadador de Ferreira do Zêzere, Hugo Ribeiro, alcançou a pontuação máxima na 14ª etapa do Circuito Nacional de Águas Abertas, a XXXV Travessia dos Templários, que decorreu em Vila Nova no domingo, 28 de Setembro. Hugo Ribeiro continua a somar, comandando o Circuito Nacional de Águas Abertas. Na mesma prova, António Martins consolidou o 6ª lugar nacional e o bronze no seu escalão.
