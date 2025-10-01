uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 01-10-2025 12:00

João Nuno Batista e Maria Tomé alcançam Top 10 no Campeonato do Mundo de Triatlo

Foto Clube de Natação de Torres Novas
Atletas do Clube de Natação de Torres Novas participaram na prova que decorreu na China.

João Nuno Batista e Maria Tomé, atletas do Clube de Natação de Torres Novas, alcançaram o Top 10 na penúltima etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou a 26 de Setembro em Wehai, na China. Na sua segunda participação numa etapa WTCS, João Nuno Batista alcançou o 8º lugar, realizando a segunda melhor corrida da competição. Maria Tomé, ao conseguir terminar no 10º lugar, subiu ao Top 20 do ranking mundial. Os atletas estiveram acompanhados pelo treinador Paulo Antunes.


