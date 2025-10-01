uma parceria com o Jornal Expresso
01/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 01-10-2025

Santarém Basket apresentou equipas e está pronto para as provas oficiais

O Santarém Basket Clube realizou a festa de apresentação das suas equipas que decorreu na Nave Desportiva de Santarém.

O Santarém Basket Clube realizou a festa de apresentação das suas equipas que decorreu na Nave Desportiva de Santarém. Com muito entusiasmo nos jogos disputados pelos atletas dos diversos escalões, ficou assim feita a apresentação das 12 equipas do clube para a época 2025-2026.
O clube destaca a entrega de atletas e equipas dos clubes convidados, treinadores, seccionistas, árbitros convidados, voluntários das mesas de arbitragem, pais e dirigentes, que contribuíram para que o encontro fosse um êxito.
“Foi um memorável início de época desportiva dos cerca de 200 agentes desportivos do Santarém Basket já prontos para as provas oficiais que se iniciam no próximo fim de semana de 4 e 5 de Outubro”, diz o clube em comunicado.
