Paixão pelo padel transforma Abrantes em ponto de encontro desportivo

Um projecto liderado por Rui Ramalho transformou um terreno junto ao rio Tejo na casa de um clube que rapidamente se tornou referência regional. Mais do que um campo de jogos, oferece hoje uma experiência que combina desporto e convívio, atraindo praticantes de todas as idades e consolidando Abrantes no mapa da modalidade. O projecto do Abrantes Clube de Padel começou com uma ideia de mudança de vida de Rui Ramalho, natural de Lisboa, que, após descartar abrir um clube na capital devido aos custos elevados, encontrou na cidade abrantina a oportunidade perfeita: dois campos já existentes e uma propriedade à venda ao lado. Com o apoio da câmara municipal, o clube tornou-se realidade, oferecendo hoje não apenas campos, mas uma experiência completa que combina treino, competição e convívio. A adaptação ao terreno não foi simples. As licenças junto ao rio Tejo exigiram várias alterações no projecto, atrasando as obras, que inicialmente deveriam estar concluídas há um ano e meio. Mas com persistência, e com previsões de inaugurar o novo espaço no primeiro trimestre de 2026, o clube passará a contar com quatro campos, área de restauração, balneários, lojas e um espaço familiar.

O crescimento da associação é visível. No primeiro ano eram apenas cerca de 20 alunos, treinados unicamente por Rui Ramalho. Hoje já passam dos 100 atletas. Rui Ramalho é agora o responsável pela gestão do clube e conta com uma equipa constituída por três treinadores e estagiários. Bruno Ferreira é um dos treinadores e concilia o cargo com a profissão de jurista. A prioridade é proporcionar a quem chega uma experiência agradável: “queremos que aprendam o mínimo técnico para jogar, mas também que se divirtam e sintam o convívio com a família e amigos”, explica a O MIRANTE. Relativamente aos treinos, Bruno e João Silva, treinador a tempo inteiro e um dos actuais campeões da categoria M6, reforçam que neste desporto existe sempre liberdade para criar e inovar, procurando adaptar os exercícios às necessidades de cada aluno.

João Silva sublinha que “o mais importante não é sair exausto, mas sair melhor, com mais noção do jogo. É essa evolução que queremos dar a cada aluno”. Ambos referem que a realidade do padel em Abrantes é recente, mas já mostra impacto, juntando um público heterogéneo, desde jovens a adultos, numa modalidade dinâmica que cria laços. O clube participa em torneios sociais e federativos. Rui Ramalho explica que, em cada torneio social, mobilizam entre 80 e 100 pessoas, contando também com amigos, comida, insufláveis e convívio. Já nos torneios federativos, no ano passado, chegaram ao torneio nacional, mas a diferença este ano, afirma, “foi termos conseguido ganhar duas categorias”. O clube também procura envolver a comunidade local. Há protocolos com escolas e associações, com horários gratuitos em que disponibilizam os campos para a promoção da modalidade.

Apesar de ainda existirem obras e limitações estruturais, o Abrantes Clube de Padel já marca a diferença na região. A aposta é clara: crescer de forma sustentada, sem deixar de lado a vertente social, e continuar a oferecer um espaço onde o padel é uma forma de unir pessoas e criar memórias. Rui Ramalho deixa o convite: “se quiserem vir experimentar, apareçam. As nossas condições ainda não são perfeitas, mas estamos cá com um sorriso para receber toda a gente”, vinca.