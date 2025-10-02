Desporto | 02-10-2025 15:00
Tiro com Arco RCS com pódios em Ourém
FOTO – DR
O Tiro com Arco RCS, de Santarém, alcançou três pódios individuais na prova de tiro com arco a contar para o campeonato de campo da FABP - Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, que decorreu em Ourém. Na categoria de Júnior Masculino,
Rúben Daniel foi segundo e José Piteira ficou em terceiro. Em Adulto Feminino, Cátia Carlos alcançou o segundo lugar. Colectivamente, o RCS ficou no 5° lugar entre onze clubes participantes. Contribuíram também para a classificação coletiva os resultados dos arqueiros Filipe e Luís.
