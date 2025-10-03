uma parceria com o Jornal Expresso
03/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 03-10-2025 10:00

Afonso Lopes confirma estatuto de promessa do karting português

Afonso Lopes confirma estatuto de promessa do karting português
Afonso Lopes festejou no Bombarral o título de campeão nacional de karting júnior - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O jovem piloto de Coruche Afonso Lopes, de 12 anos, conquistou o título de campeão nacional de Karting X30 Júnior, no Campeonato de Portugal de Karting Toyota.

Afonso Lopes, piloto de Coruche da equipa Kart Republic, confirmou no Bombarral o estatuto de uma das grandes promessas do karting em Portugal, garantindo o campeonato com o 4.º lugar na corrida decisiva. O resultado foi suficiente para assegurar o título nacional, depois de uma época marcada pela consistência e regularidade, em que somou um total de oito vitórias entre finais e mangas de qualificação.
O jovem piloto, que já em 2024 tinha vencido a Taça de Portugal de Karting, junta agora o campeonato nacional júnior ao palmarés, reforçando a notoriedade de Coruche no panorama do desporto motorizado. “Ser campeão é o sonho de qualquer piloto, mas ninguém consegue chegar a este nível sem trabalho, sacrifício e uma grande equipa. Tivemos grandes batalhas ao longo do campeonato, com excelentes adversários, o que só valorizou o nosso título”, destacou o tricampeão nacional à publicação Vroomkart, agradecendo ainda à família e à equipa FCK Motorsport.
O Campeonato de Portugal de Karting Toyota 2025 passou por Viana do Castelo, Portimão, Palmela, Braga e Bombarral. Ao longo do percurso, Afonso Lopes consolidou o seu nome entre os jovens talentos nacionais, somando títulos que incluem campeão nacional Micro Academy (2020), Micro Max (2023), vitórias na Taça da Madeira e na Rotax Cup, além de conquistas no Open de Portugal.
A próxima grande meta do piloto de Coruche será a Taça de Portugal de Karting AM 48, marcada para os dias 8 e 9 de Novembro, no Kartódromo Internacional de Leiria, onde o jovem tentará repetir o triunfo do ano passado e acrescentar mais um feito à sua carreira.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar