Afonso Lopes confirma estatuto de promessa do karting português

Afonso Lopes, piloto de Coruche da equipa Kart Republic, confirmou no Bombarral o estatuto de uma das grandes promessas do karting em Portugal, garantindo o campeonato com o 4.º lugar na corrida decisiva. O resultado foi suficiente para assegurar o título nacional, depois de uma época marcada pela consistência e regularidade, em que somou um total de oito vitórias entre finais e mangas de qualificação.

O jovem piloto, que já em 2024 tinha vencido a Taça de Portugal de Karting, junta agora o campeonato nacional júnior ao palmarés, reforçando a notoriedade de Coruche no panorama do desporto motorizado. “Ser campeão é o sonho de qualquer piloto, mas ninguém consegue chegar a este nível sem trabalho, sacrifício e uma grande equipa. Tivemos grandes batalhas ao longo do campeonato, com excelentes adversários, o que só valorizou o nosso título”, destacou o tricampeão nacional à publicação Vroomkart, agradecendo ainda à família e à equipa FCK Motorsport.

O Campeonato de Portugal de Karting Toyota 2025 passou por Viana do Castelo, Portimão, Palmela, Braga e Bombarral. Ao longo do percurso, Afonso Lopes consolidou o seu nome entre os jovens talentos nacionais, somando títulos que incluem campeão nacional Micro Academy (2020), Micro Max (2023), vitórias na Taça da Madeira e na Rotax Cup, além de conquistas no Open de Portugal.

A próxima grande meta do piloto de Coruche será a Taça de Portugal de Karting AM 48, marcada para os dias 8 e 9 de Novembro, no Kartódromo Internacional de Leiria, onde o jovem tentará repetir o triunfo do ano passado e acrescentar mais um feito à sua carreira.