03/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 03-10-2025 18:00

Porto Alto recebe 15.ª edição do BTT Terras do Toiro

foto ilustrativa
Evento está marcado para 5 de Outubro, no Parque de Jogos Acílio Rocha, no Porto Alto, com percursos de 45 e 70 quilómetros.

O concelho de Benavente volta a ser palco de um dos mais emblemáticos eventos de ciclismo todo-o-terreno da região. A 15.ª edição do BTT Terras do Toiro realiza-se no dia 5 de Outubro, a partir das 09h00, no Parque de Jogos Acílio Rocha, no Porto Alto, reunindo dezenas de participantes em dois percursos distintos, um de 45 quilómetros e outro de 70 quilómetros.
A iniciativa é organizada pela Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) e mantém a tradição de atrair ciclistas de diferentes pontos do país, conjugando a exigência física dos trilhos com a valorização da paisagem natural das lezírias ribatejanas.
Tal como em anos anteriores, a prova prevê classificações por escalões, incentivando tanto os atletas mais competitivos como os praticantes que procuram apenas desfrutar do convívio e da prática desportiva.

