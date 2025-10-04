uma parceria com o Jornal Expresso
04/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 04-10-2025 15:00

Atleta dos Caixeiros de Santarém em destaque no Circuito Mundial de Teqball

FOTO - DR
A atleta Zsófia Dezsényi, que representa os Caixeiros, de Santarém, esteve em destaque ao conquistar dois pódios na Phoenix Teqball Cup, realizada em Bonyhád, Hungria. A competição de categoria 5 integrou o calendário oficial do circuito mundial da modalidade.
Em Singles Femininos, Dezsényi, actual número 9 do ranking mundial, alcançou a medalha de prata, depois de disputar uma final muito equilibrada, decidida apenas no terceiro set, frente à húngara Anna Iszak, campeã do mundo em 2021. Já em Mixed Doubles, a atleta dos Caixeiros fez dupla com o compatriota Dodi Varga, com quem venceu a Final diante de Árpád Sipos e Anna Iszak, sagrando-se campeões da prova.
