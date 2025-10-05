uma parceria com o Jornal Expresso
05/10/2025

Desporto | 05-10-2025 21:00

Alhandra Sporting Club recebe apoio de nove mil euros

Em causa está o projecto de natação adaptada do Alhandra Sporting Club, em actividade há nove anos, que tem vindo a afirmar-se como uma referência na inclusão desportiva a nível local e nacional.

O Alhandra Sporting Club (ASC) vai beneficiar de um apoio do município de Vila Franca de Xira no valor de 9.830 euros, referente à isenção das taxas de aluguer de transportes colectivos municipais. A proposta de isenção do apoio, solicitada pelo clube à câmara, foi aprovada em reunião de câmara. Em causa está o projecto de natação adaptada do Alhandra Sporting Club, em actividade há nove anos, que tem vindo a afirmar-se como uma referência na inclusão desportiva a nível local e nacional. A iniciativa permite que atletas com deficiência pratiquem a modalidade e alcancem níveis federados, garantindo-lhes a participação em provas nacionais de natação adaptada. Actualmente o clube conta com 17 atletas federados nesta vertente, além de mais 120 jovens integrados nas áreas de formação e pré-competição.
