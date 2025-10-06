uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 06-10-2025 10:55

Clube Desportivo Os Patos celebrou 43 anos de actividade

foto dr
CD Os Patos celebrou o 43.º aniversário com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos.

O Clube Desportivo Os Patos, uma das colectividades desportivas mais tituladas do concelho de Abrantes, assinalou o seu 43.º aniversário, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, e juntou mais de duas centenas de pessoas. O autarca felicitou a direcção, os técnicos, os jogadores, os dirigentes e todos os membros da comunidade associativa, destacando o trabalho desenvolvido ao longo dos anos e o contributo da colectividade para a promoção do desporto e da vida comunitária em Abrantes.
O Clube Desportivo Os Patos reafirma assim o seu papel como referência desportiva e social na região, celebrando décadas de dedicação, empenho e envolvimento com a população local.
