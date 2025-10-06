Cycling nocturno encheu Largo Visconde Serra do Pilar

O Largo Visconde Serra do Pilar, em Santarém, recebeu na noite de sexta-feira, dia 25 de Setembro, uma aula de cycling ao ar livre que contou com inscrições esgotadas e a participação de dezenas de pessoas de todas as idades. A iniciativa, organizada pelos ginásios Fitness Factory e Academia Cem por Cento, com o apoio da câmara municipal, integrou o programa da Semana Europeia do Desporto e proporcionou aos participantes uma experiência única que aliou actividade física, convívio e muita animação.

Num ambiente repleto de energia e boa disposição, a população juntou-se para pedalar em pleno coração da cidade, numa iniciativa que pretendeu não só promover estilos de vida mais saudáveis, mas também aproximar a comunidade do centro histórico. A adesão e o entusiasmo registados durante o evento foram um sinal claro do impacto positivo que estas actividades têm junto dos escalabitanos. As opiniões dos participantes com quem O MIRANTE conversou reflectem um ponto de vista comum: o desporto não só melhora a saúde física como contribui para uma maior capacidade de lidar com os desafios do dia-a-dia, promovendo equilíbrio mental e ajudando na gestão do stress.

Tânia Santos, directora técnica da Academia Cem por Cento e profissional na área desde 2009, explicou que a iniciativa se inseriu no movimento Portugal Activo e na Semana Europeia do Desporto. “A curto prazo, os benefícios passam por aspectos como subir escadas com mais facilidade, dormir melhor ou ter mais energia. A longo prazo, falamos de factores fisiológicos, como a prevenção da diabetes ou da hipertensão”, referiu. Tiago Lopes, director de clube do Fitness Factory Santarém e com quase 20 anos de experiência na área, reforçou também que o objectivo principal da organização é “tornar as pessoas mais activas e saudáveis”.

O apoio dado a esta iniciativa pela Câmara Municipal de Santarém é considerado essencial para os responsáveis. “A autarquia está a apostar cada vez mais na promoção da prática de actividade física e na promoção de estilos de vida mais saudáveis”, destacou Tânia Santos. O balanço foi, para os organizadores, positivo e acreditam que este tipo de iniciativas pode marcar a diferença, não apenas na saúde física dos participantes, mas também na forma como a comunidade se liga e partilha experiências em torno do desporto.