07/10/2025

Desporto | 07-10-2025 13:49

Equipa feminina de Foros de Salvaterra vence Taça de Portugal de Setas

FOTO DR
A equipa da Associação de Setas do Ribatejo Lagoa Women’s sagrou-se bicampeã da Taça de Portugal de Setas, em prova disputada em Marinhais. A equipa Lagoa Women´s, que joga no Café Lagoa, nos Foros de Salvaterra, é constituída por: Tânia Boleeiro; Inês Teixeira; Daniela Feijão; Teresa Moreira; Milene Mendes; e Oriana Ribeiro.
A competição foi disputada por oito equipas de seis associações de setas existentes em Portugal: Associação de Setas do Ribatejo; Associação de Setas de Lisboa; Associação de Setas do Porto; Associação de Setas de Setúbal; Associação de Setas da Zona Oeste; Associação de Setas do Distrito de Faro.


    pub8

