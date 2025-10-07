Equipa feminina de Foros de Salvaterra vence Taça de Portugal de Setas

A equipa da Associação de Setas do Ribatejo Lagoa Women’s sagrou-se bicampeã da Taça de Portugal de Setas, em prova disputada em Marinhais.

A equipa da Associação de Setas do Ribatejo Lagoa Women’s sagrou-se bicampeã da Taça de Portugal de Setas, em prova disputada em Marinhais. A equipa Lagoa Women´s, que joga no Café Lagoa, nos Foros de Salvaterra, é constituída por: Tânia Boleeiro; Inês Teixeira; Daniela Feijão; Teresa Moreira; Milene Mendes; e Oriana Ribeiro.

A competição foi disputada por oito equipas de seis associações de setas existentes em Portugal: Associação de Setas do Ribatejo; Associação de Setas de Lisboa; Associação de Setas do Porto; Associação de Setas de Setúbal; Associação de Setas da Zona Oeste; Associação de Setas do Distrito de Faro.



